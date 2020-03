3 services pour des vidéoconférences gratuites et sans inscription

Partagez











5 Partages

La France se prépare à traverser une période difficile pendant laquelle le travail à distance va pour beaucoup d’entre nous devenir une véritable obligation. La plupart des outils collaboratifs présentés sur ce site permettent de travailler en équipe et à distance. Ils nécessitent cependant la plupart du temps inscriptions, installations, apprentissages. Dans l’urgence du moment il est peut être bon de rappeler qu’il existe également des services en ligne qui facilitent les échanges et que l’on peut mettre en place et utiliser en quelques clics. C’est le cas des vidéoconférences pour des réunions vidéo à distance. Voici trois services qui permettent d’organiser des vidéoconférences trés facilement. Ils sont tous les trois gratuits et sans inscription.

Tico Chat

C’est un des derniers arrivés sur le marché. Tico offre une plateforme moderne et efficace pour organiser une vidéoconférence en deux lcics trois mouvements. J’ai vanté ici même la qualité de ce service de vidéo conférence gratuit.

Difficile de faire plus simple. Il suffit de créer une salle virtuelle et de lui donner un nom. Il ne reste plus ensuite qu’a envoyer l’url unique de la salle aux autres participants. Ces derniers pourront rejoindre l’échange sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit ni de s’inscrire. Tico limite la durée des réunions gratuites. 5 utilisateurs pendant 65 minutes ou 20 utilisateurs pendant 35 minutes. Idéal pour obliger à faire court et efficace.

Lien: Tico chat

Talky

C’est le même principe qui régit ce deuxième service qui lui aussi fait dans l’extrême simplicité. Vous n’aurez nul besoin de parcourir un long mode d’emploi. Idéal pour mettre en place une réunion en vidéo à la volée.

Vous créez une salle de réunion virtuelle. Vous partagez l’url de la salle avec les autres participants et la vidéoconférence peut commencer. Petit plus non négligeable avec Talky la possibilité pour un des participants de partager son écran avec les autres.

Lien: Talky

TeamVideo

Teamvideo va plus loin que les deux premiers services de cette petite liste. Là encore tout commence par la création d’une salle de conférence qui va accueillir votre meeting. Au moment de leur connexion les participants seront invités à se présenter pour accéder à la salle et permettre ainsi à chacun de savoir qui est là. L’outil offre aussi d’autres options intéressantes comme la possibilité de prendre des notes.

Lien: TeamVideo

Attention tous ses services sont gratuits et leur modèle économique quelque peu fragile. Parfait pour des utilisations occasionnelles. Pour quelque chose de plus sérieux et fiable, il faudra vous tourner vers des acteurs plus solides comme par exemple ClickMeeting.